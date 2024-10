L’OMS dichiara i videogiochi una “terapia” contro lo stress causato dal Coronavirus

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato la campagna #PlayApartTogether. Questa iniziativa è finalizzata a promuovere il rispetto delle regole di distanziamento sociale (#RestiamoaCasa) e a rappresentare i videogiochi come una forma di intrattenimento utile per scacciare la noia e restare in contatto con i propri amici durante le lunghe giornate trascorse tra le mura domestiche, a causa dalle misure restrittive introdotte dal governo per contrastare la diffusione del Coronavirus Covid-19.

Gli obiettivi della campagna #PlayApartTogether

L’Organizzazione Mondiale della Sanità spera che l’industria videoludica possa raggiungere milioni di persone con messaggi importanti per aiutare a prevenire la diffusione di Covid-19.