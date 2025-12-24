USR Calabria, Giannicola Direttore generale: il plauso di Giusi Princi

La Calabria – evidenzia l'eurodeputata – potrà contare su una dirigente capace e autorevole che, da calabrese, conosce bene i bisogni del mondo scolastico della regione e saprà tradurli in opportunità per il territorio”

“Accolgo con soddisfazione la notizia della nomina di Loredana Giannicola a Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria. Conosco da molto tempo la Dott.ssa Giannicola e ne ho sempre apprezzato la competenza, il rigore e la visione con cui lavora”. Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi.

Una scelta ritenuta lungimirante

“La sua designazione a un incarico tanto rilevante – prosegue – rappresenta, a mio avviso, una scelta lungimirante perché la Dott.ssa Giannicola incarna un modello di guida manageriale moderna, già ampiamente riconosciuto nel suo eccellente operato come Coordinatrice degli Ispettori Tecnici dell’Ufficio Scolastico Regionale e, ancor prima, come Dirigente scolastico.

Sono certa – aggiunge – che anche in questo nuovo ruolo alla guida del sistema scolastico calabrese saprà interpretare con sensibilità e determinazione le esigenze del mondo dell’istruzione e delle comunità educative della nostra regione. La Calabria – evidenzia – potrà, infatti, contare su una dirigente capace e autorevole che, da calabrese, conosce bene i bisogni del mondo scolastico della regione e saprà tradurli in opportunità per il territorio”.

Progetti strategici per la scuola calabrese

“Continueremo a lavorare insieme – aggiunge Giusi Princi – su progetti strategici e innovativi che possano consolidare il ruolo della Calabria quale modello di buone pratiche educative e formative, non soltanto in Italia ma anche in Europa”.

Il ringraziamento al Direttore generale uscente

“Un sentito ringraziamento – conclude – va anche al Direttore generale uscente, Dott.ssa Antonella Iunti, oggi Capo Dipartimento al personale e al bilancio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la quale ho collaborato proficuamente nell’interesse della scuola calabrese, anche nel mio precedente ruolo di Assessore all’Istruzione e Vicepresidente della Regione Calabria”.