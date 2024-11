Loredana Guinicelli in mostra a Palazzo San Giorgio con The Nutcracker Chronicles.

È ispirata alla famosa favola dello Schiaccianoci, “The Nutcracker Chronicles”, la mostra dell’artista Loredana Giunicelli, dall’1 al 3 Gennaio 2015 all’interno della Galleria d’arte più piccola del mondo, nell’Albero di Natale Comune della Galleria di Palazzo San Giorno, a Reggio Calabria. Con sei scatti inediti, la Guinicelli torna all’autoscatto, tratto distintivo della sua cifra stilistica, per raffigurare, con un linguaggio estetico fortemente evocativo, una Clara inedita, contemporanea e disincanta nel passaggio dalla magia dell’infanzia alla ruvidità dell’età adulta. Irrompe nella visione dell’artista la sua ricerca culturale e stilistica, fortemente radicata negli studi umanistici e nella passione per il cinema d’esssai, la musica ed il costume. Il suo eclettismo la rende creazione e creatura della sua arte fotografica, è lei la protagonista del suo originale racconto della favola. Raffigurata nei suoi scatti, come se fossero dipinti. Una percezione amara e dolce di un mondo che ha i contorni della favola, ma non più i contenuti, e di uno “spazio” emotivo e sensibile in cui ognuno potrebbe/dovrebbe riflettersi. Ecco perché Loredana Guinicelli invita a visitare la mostra con un approccio empatico: “Immaginate di essere Clara, che sia la vostra notte di Natale e che svegliandovi in piena notte vi rendiate conto di essere dentro una favola. Così, abbandonate le reticenze, il giudizio, le aspettative e siate Clara, entrate nell’albero e perdetevi nell’immaginario orrorifico del diventare adulti e vedere la vostra infanzia trasformarsi in giochi crudeli viventi… abbandonatevi all’unico pezzo musicale scelto, lento, ripetitivo, minimo, onirico. Pensate di essere voi, Clara, e lo schiaccianoci e la musica e l’albero”.“Nutcracker Chronicles”, mostra di Loredana Giunicelli1,2,3 Gennaio 2015 dalle ore 17:00_Galleria d’arte nell’Albero di Un Natale Comune, Galleria di Palazzo San Giorno, Corso Garibaldi, Reggio Calabria.Loredana Guinicelli è nata e cresciuta nella provincia di Reggio Calabria, dove, quando non gioca con la macchina fotografica gestisce un locale al mare coi suoi genitori. Influenzata dai suoi studi umanistici, dalla musica e dal cinema d’essai, racconta, attraverso l’obiettivo, il mondo come lo vede. https://www.facebook.com/pages/Loredana-Guinicelli-Photography/39212346389?sk=timelineLa Galleria di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, la più piccola galleria d’arte calpestabile del mondo, nata da un’idea di Angela Pellicanò, realizzata gratuitamente dal collettivo di artisti di Technè Contemporary Art e KWgroup in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, sarà aperta al pubblico fino al 6 gennaio. La programmazione artistica prevede l’alternarsi di performance, mostre ed istallazioni che cambia ogni due giorni.