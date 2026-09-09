Lotito: ‘A Reggio Calabria mi portano in trionfo, torno a Roma e invece dicono…’

Le contestazioni, le critiche arrivate da buona parte della tifoseria laziale, da alcuni ambienti politici e anche da settori dell’imprenditoria romana. Dall’altra parte, però, ci sono i risultati, quelli che spesso rappresentano il giudice più difficile da contraddire. E in questo momento la Lazio di Claudio Lotito viaggia a punteggio pieno in testa alla classifica di Serie A. Il presidente biancoceleste è tornato a parlare in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, affrontando anche il tema delle contestazioni ricevute nella Capitale e del rapporto con le altre realtà calcistiche legate alla sua figura.

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Tra i passaggi dell’intervista, Lotito ha fatto riferimento anche alla Reggina, ricordando il suo legame con la piazza amaranto e il diverso clima che, secondo il patron laziale, si respirerebbe lontano da Roma. “Facciano quello che vogliono e poi si vedrà. Se uno esce da Roma, c’è una situazione diversa. Ogni volta che vado a Reggio Calabria vengo portato in trionfo, abbiamo vinto 7 a 0 e 5 a 0 le prime partite. Poi torno a Roma e raccontano che pure a Reggio mi contestano”, ha dichiarato.

Una frase destinata inevitabilmente a far discutere, soprattutto in una fase nella quale il rapporto tra Lotito e una buona parte della tifoseria laziale resta caratterizzato da tensioni. Il presidente biancoceleste, però, ha scelto di ribadire il concetto: il giudizio del campo, secondo lui, resta il principale elemento di valutazione.