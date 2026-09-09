City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Lotito: ‘A Reggio Calabria mi portano in trionfo, torno a Roma e invece dicono…’

Torna a parlare dopo tanto tempo il patron di Lazio e Reggina

09 Settembre 2026 - 11:58 | Redazione

Reggina Conferenza Granillo Claudio Lotito ()

Le contestazioni, le critiche arrivate da buona parte della tifoseria laziale, da alcuni ambienti politici e anche da settori dell’imprenditoria romana. Dall’altra parte, però, ci sono i risultati, quelli che spesso rappresentano il giudice più difficile da contraddire. E in questo momento la Lazio di Claudio Lotito viaggia a punteggio pieno in testa alla classifica di Serie A. Il presidente biancoceleste è tornato a parlare in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, affrontando anche il tema delle contestazioni ricevute nella Capitale e del rapporto con le altre realtà calcistiche legate alla sua figura.

Leggi anche

Tra i passaggi dell’intervista, Lotito ha fatto riferimento anche alla Reggina, ricordando il suo legame con la piazza amaranto e il diverso clima che, secondo il patron laziale, si respirerebbe lontano da Roma. “Facciano quello che vogliono e poi si vedrà. Se uno esce da Roma, c’è una situazione diversa. Ogni volta che vado a Reggio Calabria vengo portato in trionfo, abbiamo vinto 7 a 0 e 5 a 0 le prime partite. Poi torno a Roma e raccontano che pure a Reggio mi contestano”, ha dichiarato.

Una frase destinata inevitabilmente a far discutere, soprattutto in una fase nella quale il rapporto tra Lotito e una buona parte della tifoseria laziale resta caratterizzato da tensioni. Il presidente biancoceleste, però, ha scelto di ribadire il concetto: il giudizio del campo, secondo lui, resta il principale elemento di valutazione.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?