Reggina: il dato non è ufficiale, l’indiscrezione sui numeri della terza fase della campagna abbonamenti

La campagna abbonamenti della Reggina continua. Dopo le prime due fasi, la società amaranto ha deciso di riaprire ulteriormente la sottoscrizione delle tessere, concedendo ai tifosi un’ultima possibilità per assicurarsi il proprio posto al Granillo. Il primo dato era stato quello dei 2.009 abbonamenti sottoscritti nella fase iniziale, riservata esclusivamente ai vecchi abbonati. Successivamente si è arrivati a quota 3.264, con una crescita significativa e soprattutto con il ritorno allo stadio di molti sostenitori che nelle ultime stagioni avevano scelto di non rinnovare la propria presenza sugli spalti. Adesso a incidere positivamente potrebbe essere l’ottimo avvio della squadra, protagonista di una partenza convincente in campionato, accompagnata da una risposta altrettanto importante da parte del pubblico amaranto.

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La società aveva comunque già deciso di aprire una terza fase della campagna abbonamenti, con ogni probabilità l’ultima. La nuova finestra è partita lunedì 7 settembre e si concluderà sabato 12, alla vigilia della trasferta che vedrà la Reggina impegnata sul campo del Modica. Secondo indiscrezioni, e precisando che il dato non è ancora ufficiale, sarebbe stata già superata di poco quota 3.500 abbonamenti. Un numero che potrebbe crescere ulteriormente, considerando che restano ancora quattro giorni a disposizione per sottoscrivere la tessera.

Il dato definitivo arriverà soltanto alla chiusura della campagna, ma il trend conferma una ritrovata partecipazione della tifoseria e un entusiasmo che, dopo le prime risposte arrivate dal campo, sembra essere nuovamente in crescita.