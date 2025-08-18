Calabria fortunata al Lotto: centrato un colpo da 20mila euro
L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14 milioni di euro in tutta Italia
18 Agosto 2025 - 11:14 | Comunicato Stampa
Calabria fortunata con il Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, il colpo più alto di giornata arriva da San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, grazie a un 4 Doppio Oro da 20mila euro centrato in via Gran Sasso.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi da inizio anno.