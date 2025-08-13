Reggio a segno con il SuperEnalotto: centrato un ‘5’ da quasi 16mila euro
La vincita presso il Tabacchi in via Parco Pantimele. Il jackpot sale a 38 milioni
13 Agosto 2025 - 15:13 | Comunicato Stampa
Calabria a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 12 agosto, come riporta Agipronews, centrato a Reggio Calabria un “5” da 15.900,84 euro presso il Tabacchi di Giuseppe Siclari in via Parco Pantimele, 12.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 14 agosto, sale a 38 milioni di euro.