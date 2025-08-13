Reggio, dissuasori ‘parcheggiati’ al Cedir da diversi giorni. Il Comune: ‘Saranno rimossi presto’

Al Cedir di Reggio Calabria da diversi giorno fanno ‘bella’ mostra di sè numerosi dissuasori mobili. Una delle strade che portano al Centro Direzionale è completamente occupata dai dissuasori, che impediscono il passaggio ai tanti cittadini che per motivi di lavoro o svago di recano quotidianamente in quei luoghi.

Non certamente una immagine che restituisce decoro e pulizia della città, peraltro nel cuore degli uffici giudiziari, a pochi metri dal costruendo Palazzo di Giustizia. Dopo le numerose segnalazioni pervenute alla nostra redazione, abbiamo contatto l’amministrazione comunale per avere delucidazioni rispetto ai dissuasori parcheggiati da diversi giorni in modo poco elegante al Cedir.

“Siamo a conoscenza di questa spiacevole vicenda, ci scusiamo con i cittadini per il disagio. I dissuasori saranno rimossi al più presto, probabilmente già nei giorni immediatamente successivi al Ferragosto. Per il momento l’area è stata recintata per garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti”, fanno sapere da Palazzo San Giorgio.