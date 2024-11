LovelyGCollection’: la nuova collezione di gioielli tra innovazione e praticità

di Fabiana Tripodi – Oggi parliamo di una ragazza di 26 anni, Giulia Colombo, che 5 anni fa ha intrapreso, un pò per gioco, un pò per sè stessa, una nuova attività consistente nel realizzare una varietà infinita di gioielli completamente fatti a mano. Visto il grande riscontro ottenuto all’esterno, questo hobby (almeno inizialmente ), si è trasformato in un vero e proprio lavoro che le permette di accontentare le numerose clienti con oggetti completamente personalizzabili e su richiesta.La cosa che colpisce di più, a prima vista, è l’utilizzo di un illimitato numero di “simboli” , tra cui cuori, croci, chitarre elettriche, note musicali, punti interrogativi ed esclamativi, stelle, chiavi, teschi e tanti altri..Parlando con l’ideatrice di questa fantastica collezione : LovelyGCreation, abbiamo deciso di presentarvi l’ultimo progetto, intrapreso con l’amica Dalila Schiano Moriello, di 26 anni, che riguarda la realizzazione di gioielli in Plexiglass, un materiale nuovo, che abbina trasparenze e colori alla praticità.E’ così moderno e plasmabile, con rifiniture fatte a mano. Insomma una vera e propria innovazione con un mood particolarmente fresco e ironico che si declina in base alle varie esigenze e personalità.Tutti i dettagli sono studiati nei minimi particolari.Potete vedere il Backstage e lo Shooting completo in stile Grunge che sintetizza perfettamente lo spirito , il dinamismo e la fantasia di queste ragazze sul Blog di Fabiana Tripodi: www.mode0n.blogspot.itModel :Barbara MessineoHair-Stylist :Santino PennestrìMake-up Artist : Giuditta MarinoPh:Tonino Sanfedele , Valentina Battiato