Striscia la notizia: Luca Abete a Sant’Eufemia d’Aspromonte e il ‘mediatore esoterico’

L’inviato di Striscia la notizia, Luca Abete si è recato a Sant’Eufemia in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria per incontrare uno strano individuo che dice di fare sacrifici rituali con animali.

“Cari amici – annuncia nell’intro del servizio – avete mai sentito parlare del mediatore cinofilo esoterico? Io non ne avevo idea finché non mi sono imbattuto in una persona che effettuerebbe dei riti satanici sugli animali”.

Secondo quanto illustrato dal giornalista, l’uomo avrebbe sacrificato un cane lupo cecoslovacco a Satana, in cambio della sofferenza di una famiglia malvista. La pagina Facebook dell’uomo è piena di foto che lo ritraggono con il volto coperto da simboli esoterici e continui riferimenti al sacrificio del povero “Hollywood“. I contenuti da lui pubblicati hanno, per forza di cose, suscitato lo sdegno degli animalisti, l’uomo ha pensato bene di chiedere l’intervento di Striscia.

“Quel cane era il mio migliore amico – ha detto ai microfoni del programma di canale 5. Io sono un agente dei servizi segreti e mi occupo di un settore abbastanza particolare. Il cane è morto semplicemente a causa di un osso di tacchino, che è quello con cui alimento i miei cani”.

Dopo una conversazione senza capo ne coda, Abete arriva alla conclusione più ovvia:

“Questo è un pallonaro. Quale esoterismo, ci troviamo di fronte ad un caso di pallonismo”.

