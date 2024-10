Gallo: “Punto a salire subito in Serie A. Non faremo la comparsa”

Il Presidente della Reggina, Luca Gallo, al termine della conferenza stampa allo Stadio Oreste Granillo, è stato raggiunto dai nostri microfoni. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Ménez è un grande giocatore, un grande campione. Lo è per quello che dimostrato in passato e dimostrerà in futuro. Sarò molto emozionato a stare al fianco di un fenomeno come lui”.

Obiettivi – “Io punto a salire in Serie A, ma io conto quello che posso. Poi c’è il Mister, i calciatori. Loro stanno con i piedi per terra. Io non nascondo quelli che sono i miei sogni. Partiamo per arrivare in Serie A, sarà difficile, ma ci proveremo. Partiremo per fare una stagione importante, come questa. Non ci accontenteremo di fare la comparsa, e non faccio fatica a dirlo. Se andrà a finire diversamente, mi prenderò le conseguenze, ma non mi tiro indietro.”