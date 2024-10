Luca Gallo: ‘La serie B non è il campionato della Reggina’

Nel corso dell’intervista rilasciata al canale ufficiale del club, il presidente Luca Gallo ha fatto un piccolo bilancio dei suoi tre anni di presidenza, ha parlato dei suoi collaboratori, degli obiettivi da raggiungere e dei risultati sportivi ad oggi conseguiti: “Abbiamo tirato via dall’inferno della serie C la Reggina, vincendo subito e portandola in serie B. Un campionato sicuramente più consono, anche se secondo me non è il suo campionato. Spero che questa stagione ci possa regalare una soddisfazione in più rispetto a quella scorsa, con il raggiungimento dei play off“.

