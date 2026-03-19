Palamara: ‘Chiederò la riabilitazione al CSM. Voglio tornare in Magistratura’

Da Napoli l'annuncio che scuote la giustizia: Luca Palamara punta alla riabilitazione. "Le vicende penali sono quasi definite, ora voglio il mio posto"

Luca Palamara, ex magistrato al centro dello scandalo sulle nomine giudiziarie, ha dichiarato la sua volontà di tornare a far parte della magistratura. Nonostante la sua radiazione dall’ordine giudiziario, Luca Palamara ha ribadito più volte la sua intenzione di rientrare nel ruolo di magistrato.

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La dichiarazione di Palamara

In un’intervista a Napoli il 13 marzo 2026, Palamara ha affermato:

“Confermo che è mia intenzione, avendo definito o in percorso di definire tutte le vicende penali, di ritornare a quello che era il mio posto”.

Il magistrato ha spiegato che il suo ritorno dipenderà dall’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che dovrà valutare se la sua condotta giuridica e professionale sia compatibile con il ruolo di magistrato.

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La questione della riabilitazione

Palamara ha continuato spiegando i passaggi necessari per il suo reintegro: