Lucano a Caulonia: “Non so dove dormirò”. Beppe Fiorello: “Hai mostrato la Calabria felice”

Beppe Fiorello per l’ennesima volta al fianco di Lucano. Attraverso Twitter, l’attore siciliano si è schierato nuovamente al fianco del sindaco di Riace. Fiorello ha vestito proprio i panni di Lucano nella serie ‘Tutto il mondo è paese’, sospesa dalla Rai e il cui destino appare sempre più nebuloso.

“#MimmoLucano – scrive Beppe Fiorello su twitter – il tempo ti darà ragione, hai regalato un sogno al mondo e lo faremo vedere, ti hanno isolato e fatto fuori come fossi il peggiore dei mafiosi (liberi ancora di agire). Sei scomodo perché tu hai il volto della #calabria giusta, nuova, libera e felice #iostoconriace”.

Intanto Lucano si trova in provincia di Reggio Calabria, precisamente a Caulonia. Intercettato dai colleghi di LaCnews24, il sindaco di Riace ha spiegato che non sa dove sarà nei prossimi giorni: “Sono in giro perché non ho un luogo fisso dove stare. Ho imparato che per resistere bisogna guardare chi sta peggio di noi. Per quattro ore ho dormito in macchina. Cosa farò adesso? Vado in giro, non un luogo fisso dove stare ma preferisco così. La prendo come una cosa bella, almeno sono libero”.

Tantissime le manifestazioni di solidarietà e vicinanza. Tanti si sono offerti anche di ospitarlo come conferma lo stesso primo cittadino: “Tra le tante telefonate che ho ricevuto anche quelle del presidente della Regione Toscana, del presidente Oliverio, è bellissima la sua umanità. Mi ha detto di andare a dormire a casa sua. Mi ha chiamato anche la figlia di Mario Congiusta, Roberta, per offrirmi ospitalità. Mi hanno chiamato dalla Spagna, dalla Svizzera. Domani faranno delle manifestazioni davanti all’ambasciata italiana”.