Riace, Lucano si candida come consigliere: “Voglio ripartire dal basso”

Si ricandida come consigliere comunale Mimmo Lucano, il sindaco sospeso di Riace, il centro della Locride indicato negli ultimi anni come modello di accoglienza e integrazione dei migranti. Lucano, attualmente sottoposto a divieto di dimora e rinviato a giudizio nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Locri, correrà con la lista “Il cielo sopra Riace”, che candida a sindaco Maria Spanò, assessore uscente ai Lavori pubblici. I candidati a consigliere della lista sono in tutto 11.

“Ho iniziato tanti anni fa dal basso, dai luoghi non luoghi, e dal basso adesso voglio ripartire. Per me la politica ha il significato di un rapporto diretto con le persone, di dare un contributo per il riscatto della nostra terra. Partire dal basso consente poi anche di avere uno sguardo piu’ aperto verso altri e piu’ grandi orizzonti, perche’ siamo tutti interconnessi: partire dal basso per guardare a qualcosa di piu’ grande, al mondo, alla globalita”, ha dichiarato Lucano all’AGI.

“Voglio trasmettere un messaggio anche alla politica nazionale, a quanti utilizzano il potere per interessi personali. Quando si sfrutta l’immunita’ che proviene da un mandato elettorale non si fa altro che dire a tutti che la legge non e’ uguale per tutti. Io ho sempre detto di volermi difendere nel processo e non dal processo”, ha concluso Lucano.