Calcio – Per la Ludos altra pesante sconfitta. La prossima non si può sbagliare

La squadra della Ludos Vecchia Miniera non riesce più a fare punti

Doveva essere la gara del ritorno ai punti ed invece per la Ludos arriva ancora una sconfitta, la tredicesima della stagione, pesante nel punteggio, pesantissima nelle ripercussioni. Perchè le giornate continuano a trascorrere e la classifica rimane sempre assai precaria e particolarmente complicata da scalare. Contro una Scillese rimaneggiata ci si aspettava qualcosa in più, ne è venuta fuori una gara con i padroni di casa in vantaggio dopo trenta minuti con Forgione ed un pari sfiorato dal solito Marino nella prima frazione.

Match con identico copione nella seconda parte e Scillese al raddoppio con Cimarosa, il tris arriva con una conclusione di capitan De Franco che chiude in maniera definitiva l’incontro.

Impossibile fallire il prossimo impegno, quello casalingo contro una diretta concorrente come il S. Gaetano, già battuto in occasione del match di andata.