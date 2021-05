Reggio, ludoteca-pizzeria per famiglie e bambini: torna il Funny Club

Il locale di via Tirrenica è pronto a ripartire. Aperte le prenotazioni

Il tempo dell'attesa è finalmente finito. I reggini potranno tornare al Funny Club - Pummaroru. Dopo la chiusura, dovuta all'assenza di zona gialla in Calabria per diversi mesi, la pizzeria - ludoteca di via Tirrenica è pronta a ripartire con tantissime novità.

Nuova ripartenza per la ludoteca Funny Club - Pummaroru

"Cari bambini, cari genitori, siete pronti? Sono aperte le prenotazioni per feste e pizzeria!!!! Aiutandoci insieme, riprendiamoci la nostra vita...il tutto senza mai rinunciare alla vostra sicurezza! Vi vogliamo bene".

È questo il messaggio inviato dallo staff agli affezionati clienti che attendono da lungo tempo di poter tornare a godere dei servizi del rinomato locale situato di fronte al Bingo. Si riparte venerdì 21 maggio.

Coppie, amici, famiglie con bambini, tutti sono i benvenuti al Funny Club - Pummaroru dove le parole d'ordine sono qualità e divertimento! Per questa nuova stagione, la proprietà ha infatti già pensato a diverse novità. Feste a tema: funny's got talent, fluo, luna park, un mondo tutto da scoprire dedicato ai più piccoli, senza mai dimenticare i loro accompagnatori!

Maggiori informazioni

Per info& prenotazioni 3924055945

Facebook

Instagram