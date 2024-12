‘Per vincere domani’. L’ambasciatore azzurro a Reggio per premiare la Fortitudo 1903

È tutto pronto per svolgere la cerimonia di premiazione Per vincere domani organizzata dalla Fortitudo 1903 al Centro Sportivo “Matteo Pellicone” il prossimo 15 dicembre, alle ore 10:30, per gratificare gli Atleti che hanno contribuito al trionfo della società sportiva reggina nel quadriennio olimpico 2021/2024. Testimonial dell’evento sarà Luigi Busà, nominato dal Presidente del CONI Giovanni Malagò, Ambasciatore dello Sport italiano alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Luigi Busà, nella sua lunga carriera agonistica, è stato Medaglia d’Oro nel Karate alle Olimpiadi di Tokyo 2021, Campione del Mondo nel 2006 e nel 2012, vincitore di oltre 50 medaglie internazionali in campionati mondiali ed europei e detentore di 14 titoli di campione italiano assoluto.

Per gli Atleti della Fortitudo 1903 sarà un evento unico e senza precedenti, trovarsi di fronte all’Ambasciatore dello Sport “Azzurro” che consegnerà loro un prestigioso premio per aver conquistato il primo posto in classifica nella graduatoria nazionale tra tutte le società calabresi ed il 41° posto su 696 società italiane, precedendo anche le Fiamme Gialle e le Fiamme Azzurre, è motivo di orgoglio e soddisfazione.

Un riconoscimento ai valori dello sport

Nella stessa cerimonia la sezione reggina dell’Associazione “Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia”, rappresentata da Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali, premierà Luigi Busà con una pregiatissima scultura in bronzo, anche a nome di Novella Calligaris (Presidente nazionale ANAOAI), per l’impegno profuso a divulgare tra i giovani i valori dello sport e della maglia azzurra.

Il Presidente della Fortitudo 1903, Prof. Riccardo Partinico ha rilasciato in anteprima alcune dichiarazioni: