Lukas Tyrell McFarlane sbarca a Reggio Calabria

Domani alle ore 10 presso la Sala Conferenze di Palazzo Foti, il consigliere Francesco Cannizzaro incontrerà il ballerino di fama internazionale, vincitore del reality britannico “Got to dance”, Lukas Tyrell McFarlane.

Un gemellaggio culturale e artistico che, ancora una volta metterà in luce, le professionalità locali e i giovani ballerini della città. Il noto danzatore canadese infatti, sarà in riva allo Stretto per una giornata e seguirà il workshop di danza organizzato dal M.A.D.