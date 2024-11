Lunedì al Liceo ‘L.DaVinci’ di Reggio la presentazione del nuovo anno scolastico.

Il Dirigente scolastico del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria rende noto che, per l’anno scolastico 2014-15, i corsi destinati alle succursali saranno i seguenti:· Corsi O-P-Q Sede Cappuccinelli· Corsi E-D- Sede San Prospero· Corsi M-N-S Sede Trabocchetto ( di fronte ITAS Guerrisi)Le lezioni scolastiche riprenderanno Lunedì 15, alle ore 8,00 per le classi 2^-3^-4^-5^. Entro Domenica sarà possibile scaricare, dal sito web del liceo, l’orario di lezione suddiviso per classe.Gli alunni delle prime classi dovranno radunarsi, alle ore 8,30, in Via Aschenez in prossimità dell’ingresso al liceo, in cui, dopo una breve cerimonia di inaugurazione di anno scolastico, con la benedizione particolare di Sua Eccellenza Arcivescovo Giuseppe Fiorini Morosini, saranno accompagnati nei rispettivi plessi dal docente della prima ora. onlines on line