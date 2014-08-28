L’Università Mediterranea ospita il convegno nazionale Amases 2014.

di Fabiana Tripodi – L’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in collaborazione con il MEDAlics (Centro di ricerca per le Relazioni mediterranee) e l’IritMED (Istituto di ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo), ospiterà nella suggestiva cornice dello Stretto, dal 4 al 6 settembre 2014, il convegno nazionale dell’AMASES, l’associazione che riunisce accademici e studiosi, impegnati nell’analisi delle tematiche relative agli aspetti quantitativi della Finanza, dell’Economia e delle Scienze Attuariali.Il convegno, giunto alla 38esima edizione, si svolgerà nella cittadella universitaria dell’ateneo reggino e verterà sui temi della Matematica applicata alla Finanza e alle Scienze economiche, sociali e attuariali.I contenuti dell’evento, approfonditi attraverso i plenary talks e le sessioni parallele, verranno analizzati nelle loro peculiarità attraverso la suddivisione in molteplici sotto-tematiche: Mathematical Finance, Decision Theory, Mathematical Economics, Actuarial Mathematics, Game Theory, Optimization.Per consultare il programma dell’evento e per ogni ulteriore informazione di carattere organizzativo è possibile collegarsi al link: http://www.amases2014.unirc.it/index.php/it/.