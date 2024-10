Reggio, 1 minuto di silenzio in memoria di Jole Santelli

Nella notte tra il 14 ed il 15 di ottobre 2020 è venuta prematuramente a mancare nella sua abitazione di Cosenza la Governatrice della Regione Calabria Jole Santelli; la notizia ha lasciato esterrefatti l’intera Regione, il mondo politico calabrese e quello nazionale, provocando un diffuso senso di sgomento e dolore;

la Governatrice Jole Santelli, prima donna Presidente della Regione Calabria, già deputata alla Camera dal 2001 e Sottosegretaria al Ministero della Giustizia e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha saputo dare esempio, nella sua vita sia politica che personale, di grande forza e passione, continuando a spendere le proprie energie fino all’ultimo momento nelle attività istituzionali a beneficio della propria terra, senza mai risparmiarsi neanche di fronte alla malattia, dimostrando un altissimo senso delle Istituzioni e rispetto per il prestigioso ruolo da Ella stessa ricoperto, quale modello encomiabile di dedizione per tutto il mondo politico e testimonianza per tutti calabresi di coraggio e valore al servizio della comunità;

che l’Amministrazione comunale, facendosi interprete del sentire della comunità reggina, intende manifestare il cordoglio della Città di Reggio Calabria per il grave lutto e la propria vicinanza ai familiari della Governatrice Jole Santelli;

Considerato che i funerali si svolgeranno giorno venerdì 16 ottobre 2020 alle ore 16.30 nella chiesa di San Nicola a Cosenza.

PROCLAMA

nella giornata di venerdì 16 ottobre 2020 il lutto cittadino per la morte della Governatrice della Regione Calabria Jole Santelli;

per la suddetta giornata:

l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunali;

l’osservanza di un minuto di silenzio negli uffici comunali a partire dalle ore 16.30.

INVITA

i cittadini, le Istituzioni, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, anche prevedendo la sospensione delle rispettive attività con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, durante il corso della suddetta cerimonia funebre.

