Reggio, Santa Caterina in lutto per la scomparsa di Bruno Stancati

La comunità di Santa Caterina piange la scomparsa di Bruno Stancati, presidente dell’associazione Noi per Santa Caterina. La notizia ha suscitato profondo dolore non solo tra i membri del sodalizio, ma anche tra i tanti cittadini che hanno potuto apprezzarne l’impegno e la passione civile.

Figura di riferimento per l’associazione, Stancati ha dedicato la sua vita a promuovere iniziative sociali e culturali per il quartiere, diventando un punto di riferimento. La sua eredità continuerà a vivere nelle attività del gruppo.

“La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nella nostra organizzazione e nella comunità che ha servito con dedizione e passione”.

I funerali si terranno domani, sabato 30 agosto 2025, alle ore 11.30 presso la Chiesa di Santa Caterina, dove amici, parenti e conoscenti si ritroveranno per l’ultimo saluto.

La memoria di Bruno Stancati rimarrà impressa nel cuore di chi lo ha conosciuto e nelle azioni future dell’associazione che ha guidato con dedizione.

La redazione di CityNow si stringe al dolore di amici e parenti per la loro perdita.