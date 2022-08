Reggio, è Luxury-mania: ecco il Lounge Club più esclusivo della città - FOTO

A Reggio Calabria è ormai Luxury-mania.

Il nuovo locale di Villa San Giovanni, vero e proprio protagonista dell'estate 2022 ha conquistato davvero tutti, bruciando ogni tappa. Incastonata nel bellissimo panorama villese, la struttura, angolo di relax ed esclusività, è entrata fin da subito nel cuore dei reggini, facendo già registrare numeri da record, merito anche di tantissimi servizi top quality che spaziano dalla piscina alla ristorazione fino al beverage.

Il Luxury Lounge Club di Villa San Giovanni

Luxury Lounge Club è il luogo ideale per vivere momenti di puro divertimento in una location da sogno. Non sorprende dunque, che in poco più di due mesi di attività, sia entrato a pieno titolo fra i locali preferiti dai reggini e non solo.

La peculiarità della struttura risiede anche nella sua composizione: regina della scena è una meravigliosa piscina, attorno alla quale sono presenti diversi terrazzamenti, allestiti con numerosi tavoli per la ristorazione.

Uno dei punti di forza del locale è infatti la proposta food, elaborata ed incentrata principalmente sul pesce, con diverse sfumature di lavorazione, oltre che la pizza.





















La proposta culinaria fuori dal Comune

E se la bellezza del posto non è stata sufficiente a conquistarvi, di certo lo farà il cibo. Con il "Luxury Lounge Club", i titolari hanno infatti deciso di prendere i clienti per la gola. Come? Attraverso primi e secondi piatti da leccarsi i baffi grazie all'esperienza pluriennale dello chef, garanzia di squisitezza, qualità e affidabilità.

E poi c'è la pizza, non la classica. I gestori del locale di Villa San Giovanni, infatti, hanno pensato ad un impasto unico, caratteristico del Luxury che nasce da mesi e mesi di studio. L'obiettivo? Offrire un prodotto eccellente, capace di contraddistinguersi dagli altri.

Tante sorprese anche per ciò che riguarda il beverage con proposte elaborate che consentono un piacevole intrattenimento after dinner e non solo. Tutto reso possibile dal lavoro certosino del Barman.

Il Luxury Lounge Club è aperto sin dalla mattina per la balneazione, andando a toccare i vari momenti della giornata, tra cui pranzo, aperitivo, cena e post serata. La struttura è stata definita dai più un vero e proprio "angolo di paradiso" per via dello splendido panorama di cui è possibile godere, in particolar modo al tramonto.

Maggiori informazioni

Luxury Lounge Club si trova in via Case Alte, 63 - Villa San Giovanni

