Suppletive, M5S: ‘Nessun malumore su Benedetto. Sostegno compatto e visione chiara per il futuro della città’

"Questa intesa rappresenta il preludio fondamentale e necessario per costruire una coalizione compatta e coesa" la nota

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria smentisce categoricamente quanto riportato in un recente articolo della testata giornalistica CityNow, nel quale si fa riferimento a presunti malumori o scontenti all’interno del Movimento riguardo alla candidatura di Frank Benedetto per le imminenti elezioni suppletive.

Il Movimento 5 Stelle Reggio Calabria smentisce i presunti malumori sulla candidatura di Frank Benedetto

In merito al passaggio specifico in cui si legge:

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“Una rottura che esce dalla politica ed entra in vicende personali dell’ex sindaco. E anche il M5S e sindaci dell’area ionica non sembrano contenti…”, il Gruppo Territoriale chiarisce che tale ricostruzione non corrisponde in alcun modo alla realtà dei fatti.Il Movimento 5 Stelle reggino ha già avviato un percorso di piena condivisione con il candidato, organizzando nei giorni scorsi un incontro ufficiale e diretto tra i propri iscritti e lo stesso Frank Benedetto.

Durante il confronto, la base del Movimento ha potuto constatare lo spessore umano e politico del candidato, apprezzandone la determinazione e la ferma volontà di farsi portavoce – seppur per il mandato limitato di questa transizione parlamentare – delle reali istanze del popolo reggino.

Il sostegno del Movimento 5 Stelle alla candidatura di Frank Benedetto

A conferma di ciò, si richiama l’intervista rilasciata dal coordinatore provinciale del M5S lo scorso venerdì 4 settembre, in occasione della presentazione ufficiale della candidatura da parte della coalizione di larga intesa.

Le parole del coordinatore provinciale Auddino non lasciano spazio a dubbi: il Movimento 5 Stelle appoggia convintamente questa figura. Questa intesa rappresenta il preludio fondamentale e necessario per costruire una coalizione compatta e coesa, con l’obiettivo programmatico di battere, alle prossime elezioni politiche, l’attuale governo delle destre e le sue derive antidemocratiche.

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Il Gruppo Territoriale invita pertanto la redazione di CityNow a rettificare e correggere tempestivamente le informazioni pubblicate, al fine di garantire una corretta informazione ai cittadini e di non alterare la realtà del quadro politico locale.

Dr.ssa Giovanna Milena Roschetti, rappresentante Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle Reggio Calabria-