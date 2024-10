Macingo.com, la startup reggina ha rivoluzionato la mobilità. Furfaro: “Il trasporto delle merci a portata di click”

L’idea, dei fratelli Samuele e Daniele Furfaro e degli sviluppatori Antonio Bonfiglio e Fabio Baleani, fondatori e soci, nasce per rivoluzionare il settore dei trasporti e per fornire risposte rapide ed efficienti, prima di allora sconosciute. Definibile il BlaBlaCar dei trasporti offre un servizio veloce, facile, sicuro, economico e sostenibile in quanto sia il trasportatore che il cliente ottengono vantaggi.

Oggi Macingo è una società composta dai fondatori: Daniele Furfaro – CEO, Samuele Furfaro – CFO, Antonino Bonfiglio e Fabio Baleani – sviluppatori e dai soci: Marco Gai – Digital Magics e Gianandrea Ferrajoli – Mecar. La startup ha creato un indotto occupazionale e aiutato i trasportatori a crescere, alcuni dei quali hanno visto aumentare il proprio fatturato fino al 50%.

Il fondatore di questa brillante idea, Samuele Furfaro intervistato da CityNow ha spiegato:

“Macingo è una startup innovativa: connette in modo diretto i consumatori con i trasportatori per offrire il modo più semplice per trasportare ogni tipo di bene: dalle caprette tibetane, alle casette galleggianti, fino a una piscina lunga 14 mt. La Startup ha un funzionamento intuitivo e immediato: tramite la piattaforma e l’app, gli utenti sono in grado di acquistare a portata di click un trasporto merci direttamente online con risparmi fino all’80% in termini economici e di tempo. La piattaforma, che vede registrati 1900 trasportatori, fa incontrare velocemente richieste e offerte di trasporto, facilitando la vita non solo dei privati, ma anche delle PMI.

L’utente inserisce su Macingo.com informazioni relative alle città in cui effettuare il carico e lo scarico merci e indicazioni sulle dimensioni e sul tipo di merce da trasportare. Il trasportatore vede aumentare le richieste e non deve più affrontare viaggi con il mezzo scarico, mentre il consumatore ha sempre la migliore soluzione in termini di vantaggio economico, di velocità di spedizione e di garanzia sulla qualità del trasporto”.