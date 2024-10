Made in Calabria. Di Giacomo Triglia il nuovo video di Brunori

Si intitola ‘Al di là dell’amore’ il nuovo brano di Brunori, canzone che anticipa l’uscita del nuovo, atteso album del cantautore calabrese.

Per il video del brano, si è rinnovata la collaborazione ‘made in Calabria’ tra Brunori e il regista di origini reggine Giacomo Triglia.

"Oramai credo siamo arrivati al settimo video musicale di Brunori di cui curo la regia. Siamo amici da tanti anni con Dario, nel 2009 lui è stato uno dei motivi per cui avevo deciso di trasferirmi da Reggio Calabria a Cosenza", le parole di Triglia ai microfoni di CityNow.

Il video di ‘Come stai’, nel 2009, ha dato il via alla collaborazione tra i due. Da quel momento è iniziata una costante e poderosa crescita per entrambi. Brunori si è affermato come uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano, Triglia ha girato i video dei principali artisti, Ligabue, Afterhours e J Ax tra i tanti.

“Dario è davvero tra i cantautori più apprezzati in Italia, io mi difendo (ride, ndr). La sceneggiatura di questo ultimo video è di Dario, io mi sono limitato a metterla sullo schermo. Cosa significa il video? Complicato dare una risposta, si presta a varie interpretazioni. E’ come se fossero sogni all’interno di altri sogni”.

Il video di Al di là dell’amore, girato ad Ariccia alle porte di Roma, vede come protagonisti lo stesso Brunori e un bambino, con ogni probabilità lo stesso cantautore calabrese che si rivede negli anni della gioventù.

Lo scorso agosto Brunori è stato tra gli ospiti del mega concerto Jova Beach Party a Roccella. Nel backstage anche Giacomo Triglia, che conserva un bel ricordo di quella giornata.

“Vedere Dario dietro le quinte con Jovanotti e Toto Cutugno provare ‘L’italiano’ è stato emozionante. Sul palco poi c’è stato l’omaggio ad un indimenticabile artista calabrese, Rino Gaetano. Sono un fan accanito di Jovanotti sin dai suoi esordi, è stato un piacere per me conoscerlo di persona”, sottolinea Triglia.

Il regista di origini reggine è anche l’autore del bellissimo video di ‘Lo stretto necessario’, brano di Levante (con Carmen Consoli) tra i più ascoltati nel corso dell’estate 2019.

“Levante, anche per il significato del testo, voleva uscisse tutta la ‘sicilianità’. Abbiamo scelto location che potessero far passare quel tipo di messaggio. E’ stato faticoso girare il video -racconta Triglia- alla ricerca della luce giusta tra albe e tramonti, ma il risultato finale mi ha soddisfatto ed è piaciuto molto a Levante”.

Tra sogni nel cassetto e progetti, il regista di origini reggine è pronto alle prossime avventure professionali.

“Il mondo dei videoclip musicale è particolare, intenso, ti porta via molto tempo. Ho la sceneggiatura di un mio film ‘parcheggiata’ in un cassetto, spero un giorno di poterlo realizzare”.

