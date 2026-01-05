Grande successo per il Madiscool Winter Festival a Gambarie d’Aspromonte

Il festival ha proposto un ricco programma con DJ set, musica dal vivo, stand e momenti di intrattenimento, trasformando la località in un punto di ritrovo vivace e coinvolgente

Si è svolto il 4 gennaio, nello suggestivo scenario montano di Gambarie d’Aspromonte, il Madiscool Winter Festival, un evento che ha animato la montagna con musica, intrattenimento e un’atmosfera di grande partecipazione.

Il festival ha proposto un ricco programma con DJ set, musica dal vivo, stand e momenti di intrattenimento, trasformando la località in un punto di ritrovo vivace e coinvolgente. La risposta del pubblico è stata straordinaria: numerose presenze hanno decretato il successo dell’iniziativa, superando le aspettative degli organizzatori.

Il Madiscool Winter Festival si conferma così come un appuntamento capace di unire divertimento, musica e valorizzazione del territorio, grazie anche alla cornice unica della montagna e all’energia trasmessa dai dj e dal pubblico presente.

L’organizzazione desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: Il Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, i DJ, lo staff, i partner, i collaboratori, le attività presenti con gli stand e, soprattutto, il pubblico che con entusiasmo e partecipazione ha reso questa giornata speciale.

Il successo di questa edizione rappresenta uno stimolo importante per continuare a investire in eventi di qualità, capaci di creare aggregazione e promuovere il territorio anche nei mesi invernali.

Grazie a tutti per aver reso il Madiscool Winter Festival un grande successo.