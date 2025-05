Nuovi Maestri del Lavoro 2025, brillano tre stelle reggine

Il 1° Maggio, presso la Prefettura di Catanzaro, sono stati insigniti dal Prefetto, Dott Castrese De Rosa e dal Vice Prefetto di Reggio Calabria, Dott. Francesco Silvio Campolo, della Stella al Merito i 3 neo Maestri del Lavoro della Città Metropolitana, con Decreto del Presidente della Repubblica.

Cerimonia ufficiale nel Salone del Tricolore

Nel corso della cerimonia, svoltasi al Palazzo del Governo nel Salone del Tricolore, S.E. il Prefetto di Catanzaro Dott. Castrese De Rosa, alla presenza di Autorità Civili e Militari, Politiche e Religiose e dei Prefetti delle altre province calabresi, ha conferito l’ambita e prestigiosa onorificenza a 23 Maestri del Lavoro calabresi per l’anno 2025.

Interventi istituzionali sul valore del lavoro

Nell’occasione hanno assunto rilevanza significativa gli interventi precedenti la consegna delle Onorificenze.

Il Prefetto di Catanzaro, ha voluto sottolineare il valore della cerimonia, ribadendo che il lavoro deve restare al centro delle politiche pubbliche e che i Maestri rappresentano un esempio, un modello per i territori.

Il Direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Reggio Calabria, Dott. Massimiliano Mura, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha inteso incentrare il suo intervento sulla persona nel mondo del lavoro affermando che solo ponendole al centro quando se ne tutela la dignità, la salute e la sicurezza, valori concreti ed irrinunciabili di ogni attività lavorativa.

Merito e sicurezza come valori condivisi

Il Console Regionale dei Maestri del Lavoro Saverio Capria, ha puntualizzato che valorizzare il merito deve diventare patrimonio culturale e su questa linea di pensiero si è espressa anche la Sindaca di Gioia Tauro, Simona Scarcella la quale ha inviato un messaggio, non potendo intervenire personalmente alla premiazione di Carmine Vizzari, suo concittadino.

Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Onorevole Wanda Ferro, ha messo in luce l’impegno e l’opera positiva che il Governo sta mettendo in atto per il Sud, attraverso soprattutto le misure per l’occupazione giovanile. Resta ancora molto da fare in tema di sicurezza e dignità del lavoro. Inoltre il Sottosegretario ha rimarcato che dedizione, correttezza e passione permettono di costruire un paese migliore.

Tutti hanno posto l’attenzione alle problematiche che riguardano la sicurezza nel Lavoro.

Motivazioni e riconoscimenti agli insigniti

Sono stati sottolineati, con la lettura delle motivazioni di assegnazione delle Stelle al Merito del Lavoro, l’impegno, la partecipazione e la professionalità profusi nel mondo del lavoro dai nuovi insigniti i quali, grazie ad una progressiva evoluzione lavorativa, sono pervenuti al conseguimento di alti livelli di professionalità e di crescita umana e sociale.

Le motivazioni sono state lette dalle Funzionarie dell’Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria Dott.ssa Emilia Silva e Orsola Dattola.

I tre Maestri reggini insigniti nel 2025

I nuovi insigniti della Città Metropolitana di Reggio Calabria provengono da vari settori lavorativi, tutti con lunghe esperienze professionali.

I Maestri per l’anno 2025 sono:

Caridi Domenico di Reggio Calabria – Rete Ferroviaria Italiana Reggio Calabria

Rato Teresa di Reggio Calabria – SIED SrL Reggio Calabria

Vizzari Carmine di Gioia Tauro – dipendente ENEL in pensione

Per la Maestra Rato Teresa era inoltre presente il datore di lavoro l’Amministratore Dott. Domenico Berti.

Presenze istituzionali e momento conviviale

Presenti alla Cerimonia i Familiari dei neo Maestri, il Console Metropolitano Nicola Morabito, il Segretario Giuseppe Germanò, il Tesoriere Lorenzo Scordino, il Revisore del Consolato Spinella Demetrio, il Consigliere Caristi Antonino e la Maestra Maria Caruso di Gioia Tauro.

A seguito della cerimonia tutti i Maestri calabresi si sono intrattenuti in un conviviale insieme ai già nominati Maestri degli anni precedenti presso l’Agriturismo Podere Licari di Marcellinara per un momento di condivisione degli alti valori magistrali.