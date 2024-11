Maglie Reggina: le info per aiutare l’Hospice

Le Associazioni “Leggende Amaranto” e “Chisti Simu”, a seguito della costante richiesta dei tifosi di acquistare le maglie realizzate in occasione della gara tra Reggina ’88 e Reggina ’99 e dell’addio al calcio di Belardi e Cirillo, hanno deciso di venire incontro ai sostenitori amaranto non attraverso un’asta benefica, così come già precedentemente annunciato, ma attraverso la vendita a prezzo unico ed il cui ricavato andrà anch’esso devoluto all’Hospice “Via delle Stelle”.

E’ quindi possibile acquistare le divise (maglietta e pantaloncino) al prezzo di 30 euro. Per ordinare le maglie è necessario contattare l’Associazione “Leggende Amaranto” esclusivamente via mail scrivendo all’indirizzo di posta elettronica acleggendeamaranto@gmail.com indicando nome e cognome, indirizzo (per chi la volesse spedita e con cui concorderemo la modalità di pagamento), numero di telefono, nome del giocatore preferito, colore maglia e numero. Sarà cura dell’Associazione contattare gli acquirenti per stabilire le modalità di consegna e/o spedizione.