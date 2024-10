Maiolino (FI): ‘Il servizio di Ecologia Oggi è un fallimento’

“Il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento eseguito in Città da Ecologia Oggi non funziona come dovrebbe, così come la derattizzazione e disinfestazione dagli insetti, che in molti per altro sostengono non sarebbe stata nemmeno effettuata. Questo a discapito della salubrità dell’ambiente cittadino, del decoro urbano e delle tasche dei cittadini, che pagano una Tari sempre più elevata, in netto contrasto con la qualità del servizio ricevuto. Lo denuncio con piena consapevolezza che ciò che dico è pienamente condiviso (paradossalmente) anche da parte della maggioranza di Palazzo San Giorgio, avendone discusso di recente in Commissione”.