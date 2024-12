Reggina: saluta anche Malara. Per l’esterno c’è già la nuova destinazione

Pochissimo spazio in questa prima parte di stagione sia con Pergolizzi che con Trocini. Riccardo Malara ha risolto il suo contratto con la Reggina nonostante un contratto biennale ed è pronto a trasferirsi sempre in serie D, al Matera. Nuova avventura per il reggino che immaginava un percorso diverso con la maglia della sua città.

Nuova avventura lontano dalla Reggina

Malara, dopo aver trovato poco spazio in questa prima parte di stagione, lascia dunque la sua città natale e la squadra in cui sperava di affermarsi. La possibilità di andare al Matera rappresenta un nuovo inizio e un’occasione per mettersi in mostra in un contesto diverso, cercando continuità e opportunità per rilanciare la propria carriera.