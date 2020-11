Maltempo in Calabria, il tweet del premier Conte. Previsto l'arrivo di Borrelli

Il maltempo che ha interessato il sud Italia ed in particolare la Calabria, con bombe d'acqua a Crotone e su gran parte del versante ionico, non ha lasciato indifferente il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Anche nelle giornate di oggi e domani sono previste abbondanti piogge sulla Calabria.

Di seguito l'ultimo tweet del premier Conte di ieri sera.

"Seguo con massima attenzione l’evolversi della situazione in Calabria, colpita in queste ore da violenti nubifragi. Domani il capo del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli sarà a #Crotone per una prima stima dei danni. Dal Governo tutto il sostegno necessario al territorio e ai cittadini calabresi".