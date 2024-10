Maltempo a Reggio, allagato un quartiere della periferia nord – FOTO

I danni causati dal maltempo degli ultimi giorni in quartiere di Reggio Calabria

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Il maltempo è arrivato a Reggio Calabria proprio quando l’estate sembrava ormai essere entrata nel vivo. Sabato pomeriggio, dopo una mattinata di sole splendente e di temperature da capogiro, la pioggia si è abbattuta sulla città dello Stretto.

Ad annunciarlo ci aveva pensato non solo il meteo, ma anche l’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile per il 4 ed il 5 luglio 2020.

La pioggia scrosciante ed i tuoni, per attenuandosi per qualche ora, hanno poi proseguito il loro corso fino alle prime luci di questa mattina, lunedì 6 luglio ed hanno causato, in alcune zone di Reggio, ingenti danni.

Ad esempio, nel quartiere di Catona alcune vie sono state letteralmente allagate in seguito alle forti precipitazioni ed una parte del lungomare è praticamente sprofondata.