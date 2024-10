Maltempo a Reggio Calabria, crolla un albero sul lungomare – FOTO

Il forte vento, ancora una volta, ha messo in ginocchio, un albero del lungomare Falcomatà

Dopo l’assaggio di primavera degli scorsi giorni, Reggio Calabria si trova di nuovo a fare i conti con l’inverno. Venti fortissimi e temperatura in picchiata. Il gelo sembra esser proprio tornato nella città dello Stretto.

L’ondata di gelo era stata prevista dagli esperti. Ma il vento forte ha, ancora una volta, messo in ginocchio un albero del lungomare Falcomatà. L’albero parzialmente ceduto si trova nei pressi di Cesare. La circolazione è stata deviata attraverso l’area parcheggio adiacente, con rientro in via Marina.

Il tutto è stato regolamentato dalla Polizia Municipale che ha provveduto ad evitare lunghe code in una delle arterie più trafficate della città.