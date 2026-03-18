Maltempo in Calabria, allerta scende a gialla ma tornano freddo e neve

L’ennesima ondata di maltempo, la quinta dall’inizio dell’anno, lascia la Calabria ma nelle prossime ore è atteso un abbassamento delle temperature con neve in montagna.

La Protezione civile, per oggi, ha ridimensionato l’allerta da arancione a gialla, ma le maggiori preoccupazioni riguardano ora la tenuta dei terreni saturi di pioggia, che potrebbero riservare ulteriori cedimenti.



Tuttavia nelle ultime 24 ore si sono fortemente abbassati i livelli di pioggia misurati, ampiamente sotto i 50 millimetri in quasi tutte le zone di rilevazione, ad accezione di alcune aree del Reggino e del basso Ionio cosentino.



Situazione difficile nel Comune di Crosia e nella frazione di Mirto, area interessata da frane e allagamenti, dove sono all’opera squadre della Protezione civile per rimuovere acqua e fango dagli scantinati.

La Protezione civile regionale, guidata da Domenico Costarella, continua a monitorare l’evolversi della situazione, con particolare attenzione alle possibili, ulteriori, segnalazioni dovute alla fragilità del terreno.



