‘Maltese Falcon’ solca le acque tra Reggio Calabria e Messina

Non è poi così strano vedere delle magnifiche navi solcare lo Stretto di Messina. Il loro passaggio, però, avviene solitamente durante la bella stagione e non in pieno inverno.

Oggi, mercoledì 25 novembre, è stata la volta della “Maltese Falcon” una meraviglia targata Perini.

La nave ha solcato le acque dello Stretto

Chi, per una buona ragione, non si trovava all’interno della sua dimora avrà sicuramente notato questo gioiello della nautica viaggiare spedito attraverso lo specchio d’acqua antistante la città di Reggio Calabria.

Il grandissimo yatch che porta la bandiera di Malta è diretto a Monaco, dove dovrebbe giungere intorno alle 06:30 di venerdì 27 novembre.

Cos’è ‘Maltese Falcon’

Maltese Falcon è uno yacht a vela lungo 88mt. dai cantieri Perini Navi, unico nel suo genere. Costruito secondo le più avanzate tecnologie, è in grado di attraversare l’oceano Atlantico in 10 giorni e rappresenta probabilmente la più maestosa barca a vela di tutti i tempi.

La vivibilità e l’eleganza del Maltese Falcon non sono seconde alle sue altissime performances di navigazione: può ospitare fino a 12 persone in quattro lussuosissime cabine e dispone di oltre sette zone pranzo dislocate sui tre ponti principali.

Il ponte inferiore comprende la suite armatoriale dotata di cabina armadio e palestra privata e quattro cabine doppie, tutte con bagno ensuite. Sul ponte principale si trovano il salotto, la zona pranzo formale, la sala da gioco, una zona pranzo esterna ed un’area bar.

Sul ponte superiore è presente una suite VIP con studio ed accesso diretto al ponte esterno con Jacuzzi e solarium che, di sera, si trasforma in area cinema all’aperto con proiezione dei film sulle vele. È inoltre presente una sala parrucchiere/spa a disposizione degli ospiti per trattamenti estetici e massaggi.

Maltese Falcon garantisce un’esperienza di navigazione senza precedenti e la moltitudine di spazi a disposizione, modulabili secondo le esigenze del cliente, lo rendono ideale per diverse tipologie di crociere ed eventi. Il suo vasto assortimento di sport acquatici e il moderno sistema di entertainment presente a bordo permettono ai più giovani di godere di una vacanza estremamente attiva.