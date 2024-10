La Calabria dei diritti: solo 2 candidati rispondono ad Arcigay e Agedo

Solamente due candidati Governatori hanno sottoscritto il manifesto politico per l'inclusione sociale ed il contrasto alle discriminazioni

“Durante queste elezioni regionali abbiamo promosso l’iniziativa “La Calabria dei Diritti“.

L’obiettivo principale dell’iniziativa era quello di conoscere gli impegni che i candidati alla presidenza della Regione Calabria intendono perseguire sui diritti LGBT+, inclusione sociale e contrasto alle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale e identità di genere.

Ad oggi hanno sottoscritto il Manifesto Politico i candidati:

Mario Oliverio;

Luigi De Magistris

La volontà delle associazioni proponenti vuole essere l’inizio di una costruttiva collaborazione con il futuro governo della Regione Calabria.

Infine dichiariamo da subito che “La Calabria dei diritti” è una piattaforma di elaborazione politica per il movimento e verrà aperta alle altre realtà associative che condividono con noi la mission e la vision per costruire una società plurale dove l’unico paradigma è l’uguaglianza e la giustizia per tutte e tutti”.

Arcigay Cosenza

Arcigay Reggio Calabria

Agedo Reggio Calabria