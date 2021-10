Covid, la nuova mappa Ecdc: la Calabria torna in giallo

Buone performance per l'Italia che ha 9 regioni verdi. Migliora la situazione in Calabria. Il monitoraggio dell'istituto europeo

Pubblicato oggi dall’Ecdc il nuovo aggiornamento della mappa di rischio delle Regioni europee datato 7 ottobre. La Calabria torna in giallo.

L'Italia migliora ancora con 9 regioni in verde. Si registrano, dunque, buone performance in tutto lo Stivale rispetto ad altre parti della Ue dove però comunque ci sono stati dei miglioramenti. Resta critica la situazione nel centro della Spagna, in Grecia, Irlanda, Slovenia, Croazia e Germania.

La nuova mappa Ecdc

Migliora la Calabria

Umbria, Puglia e Provincia di Trento si aggiungono alle Regioni italiane colorate in verde nelle mappe aggiornate del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sull'incidenza dei contagi da Covid in Italia e in Europa. La Calabria migliora e torna in giallo dal rosso scuro della scorsa settimana, mentre la Basilicata è l'unica Regione italiana in rosso. In Europa le aree che attualmente risultano ad alta incidenza di contagi rispetto alla popolazione, in rosso scuro sulla mappa, sono le Repubbliche Baltiche, la Slovenia e le Regioni occidentali della Romania.

La legenda

La mappa dell'ECDC non risponde alle zone di rischio inserite in Italia secondo i criteri dell'ultima modifica della raccomandazione del Consiglio (17 giugno 2021 ndr.), ma hanno una loro classificazione, di seguito illustrata.

Verde

se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività al test è inferiore al 4%; o

se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 75 e il tasso di positività al test inferiore all'1%

Arancione

se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività al test è pari o superiore al 4%; o

il tasso di notifica a 14 giorni è pari o superiore a 50 e inferiore a 75 e il tasso di positività al test è pari o superiore all'1%; o

il tasso di notifica a 14 giorni è compreso tra 75 e 200 e il tasso di positività al test è inferiore al 4%

Rosso

se il tasso di notifica cumulativo di casi COVID-19 di 14 giorni varia da 75 a 200 e il tasso di positività al test dei test per l'infezione da COVID-19 è del 4% o più, o

se il tasso di notifica cumulativo dei casi COVID-19 di 14 giorni è superiore a 200 ma inferiore a 500

Rosso scuro

se il tasso di notifica cumulativo dei casi COVID-19 di 14 giorni è 500 o più