Fondi Pnrr, il ministro Carfagna: “Il 40% sarà speso al Sud, c’è un vincolo”

“Ringrazio il sindaco di Milano Beppe Sala, con cui mi sono confrontata anche di recente, perché mi da’ l’occasione di ribadire che il vincolo del 40 per cento dei fondi Pnrr al Sud è stato congegnato in modo che sia “impossibile” non spendere quei soldi nei tempi stabiliti e nei luoghi stabiliti: i poteri di affiancamento e di sostituzione affidati alla Cabina di Regia nazionale del Piano servono a garantire che, anche in caso di inadempienze o lungaggini delle singole amministrazioni locali, il Mezzogiorno resti titolare della quota ad esso assegnata”.

Lo dichiara Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale

“Milano, con le sue capacità operative, è sicuramente un esempio di efficienza da imitare e invito i suoi imprenditori, i suoi investitori, le sue aziende ad approfondire le opportunità che stanno aprendosi al Sud col Pnrr: non c’è luogo in Italia dove, nei prossimi cinque anni, sarà più conveniente investire e creare occupazione”.