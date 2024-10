Marcello Fonte alla scoperta dell’America. L’attore reggino in una serie Hbo

Una soddisfazione dietro l'altra per l'attore reggino Marcello Fonte. Tutti i progetti in uscita, tra cinema, serie tv e il sogno americano realizzato...

Una soddisfazione dietro l’altra per l’attore reggino Marcello Fonte. Quasi impossibile stare dietro ai numerosi progetti di Fonte, tra film in uscita e serie televisive.

L’attore reggino, nel cast di ‘Aspromonte’ di Mimmo Calopresti, dopo l’enorme successo di Dogman è tornato a lavorare con Matteo Garrone nell’attesissimo ‘Pinocchio’ che vede protagonista Roberto Benigni.

E’ notizia ufficiale di pochi giorni fa (anche se i rumors si seguivano da mesi) che Marcello Fonte sarà nella serie di Hbo ‘I Know This Much is True’.

Si tratta di una miniserie in sei parti, con Mark Ruffalo (Hulk) come protagonista. Gli altri nomi del cast, oltre Fonte, sono: Melissa Leo, Archie Panjabi (The Good Wife), Rosie O’Donnell, Imogen Poots, Juliette Lewis e Jathryn Hahn.

La serie si ispira all’omonimo romanzo di Wally Lamb ed è prodotto dallo stesso Ruffalo, che sarà anche il protagonista. Scritta e diretta da Derek Cianfrance (Come un Tuono) si tratta di una saga famigliare che racconta le vite parallele di due gemelli, Dominick e Thomas Birdsey (entrambi interpretati da Mark Ruffalo). Sarà una storia di tradimenti, sacrifici e perdono ambientata nell’America del ventesimo secolo.