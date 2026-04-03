Marcello Fonte a Reggio: l’incontro istituzionale a Palazzo San Giorgio

Un momento di confronto in cui sono state esposte "idee e progetti, che saranno sviluppati nelle prossime settimane con l’Amministrazione comunale"

A Palazzo San Giorgio il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia e l’assessore alle Attività produttive Alex Tripodi hanno accolto l’attore reggino Marcello Fonte, interprete pluripremiato e protagonista del film Dogman, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes.

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Un confronto su idee e progettualità per il territorio

L’incontro è stato l’occasione per un confronto costruttivo e approfondito su idee e progettualità legate al territorio, in un clima di grande disponibilità e collaborazione. Per Marcello Fonte si tratta di un autentico ritorno a casa, nella sua Reggio Calabria, in particolare nei luoghi delle periferie di Archi e Arghillà, che non ha mai realmente abbandonato, dove ci sono legami familiari e amicali profondi, e che continuano a rappresentare per lui un punto di riferimento umano e creativo.

Proprio in questi contesti ha portato in scena il suo lavoro Asino vola, confermando il forte legame con la sua terra d’origine e la volontà di valorizzarla anche attraverso l’arte e la cultura.

Il legame con la città e i progetti con il Comune

Un legame che si traduce oggi in una serie di idee e progetti condivisi, che saranno sviluppati nelle prossime settimane in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Il sindaco Battaglia e l’assessore Tripodi hanno espresso soddisfazione per l’incontro, sottolineando l’importanza di figure come l’attore reggino, capaci di rappresentare la città nel mondo e, al tempo stesso, di mantenere saldo il legame con le radici, contribuendo a promuovere iniziative culturali e sociali di valore.