David di Donatello, l’attore reggino Marcello Fonte punta l’ennesimo trionfo

En plein per Marcello Fonte? Dopo aver sbancato a Cannes e agli Oscar europei, l’attore reggino punta anche i David di Donatello. Carlo Conti condurrà la cerimonia di premiazione della 64ª edizione, in diretta mercoledì 27 marzo su Rai 1 dalle ore 21.25.

Concorrenza agguerrita per Fonte, che dovrà vedersela con Riccardo Scamarcio per Euforia, Luca Marinelli per Fabrizio De André- Principe Libero, Toni Servillo per Loro e Alessandro Borghi per Sulla mia pelle. Dogman di Matteo Garrone, film che vede l’attore reggino nei panni del protagonista, ha ottenuto il numero più alto di candidature, ben 15.

La serata più importante del nostro cinema vedrà sul palco alcune grandi star italiane e internazionali. A Tim Burton, uno dei più celebri e amati autori della storia della settima arte, andrà il David alla Carriera – David for Cinematic Excellence 2019: il riconoscimento sarà consegnato da Roberto Benigni. Il regista e sceneggiatore Dario Argento, maestro indiscusso nell’arte della paura e del thriller, riceverà un David Speciale. Lo stesso riconoscimento sarà conferito a Francesca Lo Schiavo, premio Oscar ed eccellenza del cinema italiano nel mondo.

Alfonso Cuarón ritira il David al Miglior film straniero per Roma. Sono solo alcuni degli appuntamenti imperdibili, di respiro internazionale, che il Premio David Di Donatello dà agli appassionati di cinema nella serata di RaiUno del 27 marzo. Andrea Bocelli interpreta “Nelle Tue Mani” e duetta con il figlio Matteo in “Fall On Me” e sul palco, tanti protagonisti del cinema italiano: fra gli altri, Stefano Accorsi, Stefania Sandrelli, Raoul Bova, Isabella Ferrari, Enrico Brignano, Serena Rossi.