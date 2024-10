Marcello Fonte nel film ‘Vivere’ di Francesca Archibugi

Un 2019 ricco di impegni per l’attore reggino Marcello Fonte. Numerose e variegate le partecipazioni a film e anche a progetti per il piccolo schermo, come ad esempio per la serie girata negli Stati Uniti.

Fonte, che è nel cast anche di ‘Aspromonte’ di Mimmo Calopresti, nell’attesissimo ‘Pinocchio’ è tornato a lavorare con Matteo Garrone, regista che lo ha consacrato a livello internazionale grazie al ruolo di protagonista in Dogman, che è valsa la Palma d’Oro a Cannes all’attore reggino.

Fonte fa parte inoltre del cast di “Vivere”, il nuovo film di Francesca Archibugi, che sarà presentato Fuori Concorso alla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (28 agosto – 7 settembre).

Nel cast, oltre all’attore reggino, ci sono Micaela Ramazzotti, Valentina Cervi, Massimo Ghini ed Enrico Montesano. Curiosità sul ruolo interpretato da Fonte, considerato che nel nuovo film della Archibugi ha girato la sua prima scena di nudo in un film.

“Vivere” uscirà nelle sale il 26 settembre distribuito da 01 Distribution.