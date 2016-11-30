La Futura ha un nuovo allenatore

È bastata una telefonata tra la Futura e mister Mardente per capire che gli intenti di entrambi combaciano perfettamente.

Gianluigi Mardente, da sempre nel calcio a 5, prima da calciatore poi come tecnico, la scorsa estate ha frequentato il supercorso di Coverciano acquisendo i titoli per guidare la panchina del Catanzaro calcio a 5 in serie A2 nella stagione in corso.

Le note vicende della società giallorossa hanno fatto sì che mister Mardente abbia potuto prendere in considerazione la proposta della Futura.

Ovviamente dal punto di vista burocratico si attenderà il completamento dell’iter relativo alla rinuncia del Catanzaro c 5. Le prime parole del Mister testimoniano lo spirito con cui lo stesso sta per iniziare il suo lavoro alla Futura .

“Riparto dalla società e dai ragazzi che sabato scorso hanno dimostrato di avere una cultura e una mentalità sportiva fuori dal comune indossando la maglia del mio amato Catanzaro.

Questo gesto mi ha colpito così come mi hanno colpito le parole del presidente e di ogni singolo giocatore con cui ho già avuto il piacere di parlare. Sono stati loro a riaccendere in me l’entusiasmo e la passione dopo settimane difficili. Li ringrazio e spero di essere all’altezza. Con il cuore in gola, Avanti Futura”.

Un benvenuto da parte di tutti i dirigenti, dal direttore generale della squadra e dai tifosi a Gianluigi Mardente ed un grosso in bocca al lupo affinché il suo lavoro sia proficuo per le aspettative societarie e le sue personali .

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