Mare, pesca e padel. La vacanza reggina di German Denis

L’attaccamento già dimostrato alla maglia amaranto, un legame forte con la città di Reggio Calabria. Ed è amore vero non quello che spesso sentiamo dichiarare ai calciatori, salvo poi dimenticarsi di tutto e tutti una volta cambiata la casacca. German Denis avrebbe voluto chiudere la carriera con la Reggina, gli è stato impedito, ma questo non ha minimamente condizionato il suo amore verso la città e l’attenzione su quello che accade al mondo amaranto. Tanto è vero che nei giorni di vacanza che si è concesso, tra i vari giri, ha deciso di trascorrere qualche settimana proprio a Reggio Calabria, dove ha incontrato vecchi amici con i quali è tornato a condividere le sue grandi passioni, come la pesca ed il padel. Sempre in splendida forma, lo abbiamo visto esibirsi al Reggio Village, presso la nuova e moderna area dedicata appunto al padel, disciplina diventata fenomeno ormai dilagante. Qualche giorno addietro, invece, come vi abbiamo raccontato, la visita al centro sportivo S. Agata.