Marella: un anno di successi. Le novità per il Black Friday ed il Natale della boutique reggina
Capi eleganti e raffinati perfetti per occasioni speciali. E in vista delle festività, aperture straordinarie anche la domenica
22 Novembre 2025 - 15:01 | di Redazione
Ci ritroviamo lì, dove ci eravamo lasciati: tra completi eleganti e outfit casual, ma sempre con una qualità che non passa inosservata. Ad un anno dall’apertura, la boutique Marella di Reggio Calabria continua a sorprendere e conquistare le sue clienti, diventando un punto di riferimento per chi cerca eleganza e stile senza compromessi.
Marella Reggio Calabria: un successo oltre le aspettative
Un anno di crescita e trasformazione, che ha portato Marella – uno dei brand più performarnti del gruppo Max Mara – ad evolversi, senza mai perdere di vista i valori di qualità e innovazione che contraddistinguono il brand.
La boutique ha continuato a rinnovarsi continuamente per rispondere alle tendenze e ai desideri di chi cerca moda esclusiva. Un flusso continuo di novità, da nuove collezioni a eventi speciali, ha reso Marella un nome sempre più presente e apprezzato in città.
Le novità per la stagione: eleganza e qualità senza compromessi
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Marella lancia il flash natalizio, una selezione di capi eleganti e raffinati, perfetti per le occasioni speciali.
In vista del Black Friday, la boutique offre promozioni imperdibili su abbigliamento e accessori.
Il periodo delle festività sarà segnato da aperture straordinarie, anche la domenica, per venire incontro alle esigenze di chi vuole dedicare più tempo allo shopping natalizio. Marella non è un negozio statico, tant’è che a settimane alterne è possibile trovare capi sempre nuovi, così da garantire una proposta sempre al passo con i tempi, in grado di entusiasmare la clientela.
Maggiori informazioni
Marella Reggio Calabria si trova in Corso Garibaldi, 531.
Per rimanere sempre aggiornato, visita le pagine Facebook e Instagram.