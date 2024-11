Reggio, un evento glamour per il ‘ritorno’ di Marella. La nuova boutique ha fatto centro

Con l'inaugurazione del nuovo negozio, Marella si propone come punto di riferimento per le donne reggine e non solo

Un mix di eleganza, moda e amore per Reggio ha contraddistinto l’atteso taglio del nastro della boutique Marella, situata in Corso Garibaldi, negli spazi precedentemente occupati da Trussardi.

Sarà per la nuova location, creata per stupire e lasciare il segno, sarà per i dettagli dell’evento, quello di sabato è stato un evento davvero glamour che ha celebrato non solo l’apertura di un negozio, ma anche un’importante collaborazione tra un brand di moda italiano e una realtà locale, pronta ad investire e, soprattutto, crescere.

Il re-opening Marella, un sogno diventato realtà

“Dopo tanto lavoro, ce l’abbiamo fatta” – queste le parole di Fabio Martino, titolare della boutique, visibilmente emozionato durante l’inaugurazione di sabato. La riapertura rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche una testimonianza di quanto il brand creda in Reggio Calabria. Oggi Marella è un’azienda che investe sul territorio e non può che far piacere vedere questo interesse per la nostra città. La novità più grande? Ora possiamo offrire articoli a 360°, con una superficie che ci consente di mostrare tutto sulla linea Marella ed Emme, quasi come un negozio direzionale”.

Martino ha sottolineato come Marella sia una realtà che unisce fashion, ricerca e innovazione.

“È proprio questo il motivo per cui ho scelto di affidarmi a questo brand, che rappresenta un’eccellenza a livello nazionale. L’obiettivo? Soddisfare al meglio le richieste della nostra clientela”.

Un successo condiviso

Anche Stefano Chirico, agente di Marella per Calabria e Basilicata, ha espresso la propria soddisfazione per questo traguardo:

“Questa nuova boutique è per noi una grandissima soddisfazione, perché abbiamo accanto un partner che è con noi da 11 anni. Fabio Martino ha portato lustro al brand e oggi illumina la città con un negozio stupendo, frutto della collaborazione tra l’azienda e i suoi partner. Questo spazio rappresenta un tassello importante per la Calabria e per il Sud Italia”.

Un evento memorabile

A curare l’organizzazione della serata è stata la Event Manager Natalia Spanò, che ha saputo trasformare l’inaugurazione in un’esperienza unica. L’evento curato in ogni dettaglio ha attirato numerosi ospiti, che hanno potuto immergersi nel mondo Marella, tra musica, bollicine e la possibilità di scoprire le nuove collezioni in un ambiente sofisticato e accogliente.

Un nuovo capitolo per la moda a Reggio Calabria

Con questa apertura, la boutique Marella si propone come punto di riferimento per le donne reggine, un luogo dove trovare capi che uniscono eleganza, praticità e innovazione.