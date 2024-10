Maria Antonietta Rositani dall’ospedale di Bari: ‘Incontrerò lo spavaldo Ciro Russo’ – VIDEO

E’ di pochi minuti fa la diretta FB fatta da Maria Antonietta Rositani dal letto dell’ospedale Policlinico di Bari. Dalle sue parole emerge tanta forza ma anche tanta fragilità. E oggi incontrerà l’uomo che le ha dato fuoco tentando di ucciderla.

Sul suo ex marito non usa parole dure, Maria Antonietta mantiene la calma ma è già consapevole di quello che proverà incrociando nuovamente il suo volto.

Maria Antonietta spiega anche quale sia la sua attuale condizione di salute.

Infine un messaggio rivolto a tutti i suoi sostenitori ed in particolare un messaggio alla città di Reggio Calabria.

“So di non essere sola perchè ci siete tutti voi. Reggio Calabria è tutto per me e io mi sento una reggina sfegatata. Non vedo l’ora di tornare nella mia città, vedere il lungomare il corso e anche le buche. Grazie a tutte quelle persone che mi stanno accanto nella quotidianità anche se non sono di Reggio. Tutte le persone che mi stanno vicino mi stanno dando una forza immensa. Ogni vostro un messaggio è per me un dono. Siete nel mio cuore, a presto”.