Marina di Gioiosa, festa in Piazza Zaleuco con il sindaco Rocco Femia

Appuntamento domenica 15 giugno alle ore 21 in Piazza Zaleuco per un momento speciale di festa e gratitudine

Il neo-eletto Sindaco di Marina di Gioiosa Ionica Rocco Femia, invita tutta la cittadinanza a un’occasione speciale di incontro per esprimere la propria gratitudine e celebrare l’avvio di un nuovo percorso. L’appuntamento con i componenti della lista ‘Cuore e Futuro’ è fissato per domenica 15 Giugno, alle ore 21:00, in Piazza Zaleuco a Marina di Gioiosa Ionica. Sarà un’opportunità per il Sindaco Femia e la sua squadra di esprimere di persona la gratitudine a tutta la comunità che ha fortemente creduto nel progetto di rinnovamento.

Un incontro di partecipazione, impegno e speranza

“Sarà – ha dichiarato Femia – un momento di grande gioia per celebrare insieme l’inizio di un nuovo percorso, un cammino fatto di partecipazione, impegno e speranza per la nostra amata Marina di Gioiosa. Vogliamo ringraziare tutti i simpatizzanti, i volontari e chiunque abbia contribuito, anche con un solo gesto, a questo straordinario risultato. Dobbiamo rimboccarci le maniche, perché metteremo in campo tutte le nostre forze per la nostra città”.

Il futuro di Marina di Gioiosa parte dalla condivisione

“Da adesso – conclude il Sindaco Rocco Femia – il lavoro riparte, la macchina amministrativa ha l’obbligo di mettersi in moto concretamente. Il nostro sogno, quel progetto ambizioso per Marina di Gioiosa, è tornato a vivere e ora lo completeremo insieme, con la massima trasparenza. Sarà un percorso fatto di partecipazione, ascolto e impegno concreto per rendere la nostra città ancora più bella, pulita, accogliente e ricca di opportunità. Ogni passo verso il futuro della nostra città, ogni traguardo che ci prefiggiamo, inizia e si realizza solo con l’unione e il sorriso. Saremo gli amministratori di tutti i nostri concittadini”.